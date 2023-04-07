Головне за ніч. П’ятниця, 7 квітня

Понад 40 відбитих атак противника, бої за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Минулої доби ворог обстрілював прикордоння Харківщини зі ствольної і реактивної артилерії.

За добу і ніч ворог бив по девʼяти областях України. На Чернігівщині обстріляли будинок, господарство і автобусну зупинку, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Постраждали також Сумська, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Харківська, Донецька, Херсонська області.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.

Минулої доби противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того, наші захисники знищили 3 БпЛА різних типів (“Орлан-10”, “Supercam” та "Ланцет-3"), а також 3 коригованих авіаційних бомби. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські військові ліквідували ще 480 російських загарбників. З початку широкомасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вбитими близько 177 110 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У п’ятницю, 7 квітня, о п’ятій годині ранку російські окупанти обстріляли Очаків.

“Пошкоджено житлові будинки, магазини та іншу інфраструктуру міста. Наразі відомо про двох потерпілих, яким зараз лікарі надають допомогу”, – повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що один з поранених перебуває у важкому стані. Внаслідок обстрілу виникли дві пожежі, які були ліквідовані підрозділами ДСНС. Наслідки пошкоджень додатково уточнюються.

Минулої доби російська армія 46 разів відкривала вогонь по Херсонській області. Окупанти випустили 258 снарядів.

Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, в об'єкти критичної інфраструктури та територію парку.

"Унаслідок військової агресії РФ 7 людей дістали поранення", – написав голова ОВА Олександр Прокудін.

Учора ввечері ворог тричі вдарив із авіації по Бериславу, двічі – по Новобериславу та один раз – по Козацькому. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.

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