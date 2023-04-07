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Контрнаступ України може початися найближчими тижнями, – Блінкен

Він запевнив Україну в продовженні підтримки. 

Контрнаступ України може початися найближчими тижнями, – Блінкен
Ентоні Блінкен (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Рішення про повернення Криму має ухвалювати Україна, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що Україна є демократичною, і відповідальність за керування несе президент, пише Welt із посиланням на медіагрупу Funke.

"Україна – це демократія. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність керувати країною", – сказав він, наголосивши, що водночас президент має бути відкритим до волі українців. 

Разом із багатьма іншими країнами Сполучені Штати пообіцяли підтримувати Україну та захищати її територіальну цілісність, суверенітет і незалежність.

"Це включає контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями", – припустив держсекретар. 

Міністр оборони України Олексій Резніков у березні говорив, що контрнаступ почнеться в квітні-травні за декількома напрямками. За його словами, Україна для цього потребує важкої техніки та підготовлених резервів. 

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