Французькі депутати відвідають Тайвань

Візит відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм.

Французькі депутати планують відвідати тайванську столицю Тайбей на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм.

Про це повідомляє повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Міністр закордонних справ Тайваню Жозеф Ву також розповів, що Сенат і Національна асамблея Франції висловили підтримку Тайваню, і що деякі законодавці відвідають острів "дуже скоро".

Уряд Тайваню "звірить з ними, яка додаткова підтримка нам знадобиться", - додав Ву.

За словами французького посадовця, який увійде до групи, делегація вирушить на острів у неділю.

Нагадаємо, 7 квітня президент Франції Еммануель Макрон і лідер Китаю Сі Цзіньпін оприлюднили спільну декларацію за підсумками візиту до Пекіна 5-7 квітня.

Після повернення з Китаю Макрон заявив, що Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягування в конфронтацію між Китаєм і США щодо Тайваню.