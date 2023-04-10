Французькі депутати відвідають Тайвань

Французькі депутати планують відвідати тайванську столицю Тайбей на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм.
Про це повідомляє повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Міністр закордонних справ Тайваню Жозеф Ву також розповів, що Сенат і Національна асамблея Франції висловили підтримку Тайваню, і що деякі законодавці відвідають острів "дуже скоро".
Уряд Тайваню "звірить з ними, яка додаткова підтримка нам знадобиться", - додав Ву.
За словами французького посадовця, який увійде до групи, делегація вирушить на острів у неділю.
Нагадаємо, 7 квітня президент Франції Еммануель Макрон і лідер Китаю Сі Цзіньпін оприлюднили спільну декларацію за підсумками візиту до Пекіна 5-7 квітня.
Після повернення з Китаю Макрон заявив, що Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягування в конфронтацію між Китаєм і США щодо Тайваню.