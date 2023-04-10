Збройні сили Китаю провели у понеділок навчання з повітряної та морської блокади навколо Тайваню. Про це пише Reuters.

Державне телебачення Китаю повідомило, що літаки, зокрема ядерні бомбардувальники H-6, озброєні бойовими ракетами, і військові кораблі провели навчання, щоб “сформувати різнофакторну ситуацію блокади, що охоплює весь острів”.

“У Тайванській протоці, на північному заході та південному заході Тайваню та водах на схід від Тайваню китайські сили взяли на себе ініціативу для атаки, повністю використовуючи свої переваги в продуктивності, гнучко маневруючи, щоб захопити вигідні позиції, і просуваючись на високій швидкості для стримування опонентів”, − йдеться в повідомленні.

У командуванні Народно-визвольної армії КНР повідомили, що авіаносець “Шаньдун” (Shandong) також брав участь у бойовому патрулюванні, і показали винищувачі, які злітають з його палуби.

Фото: Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan/HANDOUT via REUTERS Реактивний винищувач злітає з китайського авіаносця Шаньдун

Тайвань стежить за Шаньдуном в Тихому океані з минулого тижня. Міністерство оборони країни опублікувало в понеділок карту діяльності китайських ВПС за попередні 24 години, на якій зображено чотири авіаносні китайські винищувачі J-15, що діють над Тихим океаном на схід від Тайваню.

У Міністерстві повідомили, що станом на ранок понеділка виявили 59 військових літаків і 11 кораблів навколо Тайваню, а авіаносна група Шаньдун виконувала вправи в західній частині Тихого океану.

Окрім того, міністерство оборони Японії повідомило в понеділок, що в неділю Shandong провів повітряні операції у водах поблизу японських островів Окінава. У період з п'ятниці по неділю реактивні винищувачі та вертольоти злітали та приземлялися на авіаносці 120 разів, водночас авіаносець, три інші військові кораблі та допоміжне судно перебували в межах 230 кілометрів від японського острова Міяко.

Японія “з великою закіцавленістю” стежить за військовими навчаннями Китаю навколо Тайваню, заявив у понеділок високопосадовець уряду.

КНР оголосив про триденні навчання в суботу після того, як президентка Тайваню Цай Інвень повернулася у Тайбей після зустрічі у Лос-Анджелесі зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію. Уряд Тайваню рішуче заперечує заяви Китаю та засуджує військові навчання, які проводить країна.