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Біля Монблану у французьких Альпах через сходження лавини загинуло четверо людей

Рятувальна операція триває.

Біля Монблану у французьких Альпах через сходження лавини загинуло четверо людей
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Щонайменше четверо людей загинули через сходження лавини у французьких Альпах поблизу популярного гірськолижного курорту Шамоні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, передає "Радіо Свобода".

Декілька людей зазнали поранень. За словами міністра, рятувальна операція ще триває.

Лавина зійшла на льодовик Армансетт біля Монблану на французько-італійському кордоні близько полудня.

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Раніше також повідомлялося, що внаслідок сходження лавини у швейцарських Альпах постраждало дев’ятеро лижників.

Нагадаємо, вчора українські рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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