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У центрі французького Марселя обвалилася чотириповерхівка

Будинок пошкодив два сусідніх, відомо про двох поранених осіб. 

У центрі французького Марселя обвалилася чотириповерхівка
Фото: Guillaume Quiquerez, Mediavenir Twitter

У французькому місті Марсель обвалився чотириповерховий будинок. Щонайменше двоє людей травмовані, але рятувальники продовжують пошук постраждалих, пише France24.

Обвал будинку в центрі міста на вулиці Тіволі, 17 трапився уночі після опівночі, сказав мер Бенуа Пайан. В пошкодженій будівлі почалася пожежа, і це ускладнює роботу рятувальників. 

"Ця пожежа не дозволяє нам відправити собак і команди для пошуку можливих жертв, які могли опинитися під завалами", – сказав міський голова. 

Паян також повідомив, що двоє людей отримали поранення серед 11 евакуйованих із двох сусідніх будівель, пошкоджених обвалом. Рятувальники встановлюють число людей, які могли перебувати в будинку під час обвалу. 

Регіональний префект Крістоф Мірманд сказав AFP, що є "вагомі підозри", що причиною обвалення став вибух, можливо, витік газу.

"Але ми повинні бути дуже обережними щодо причин на цьому етапі", – сказав він.

Ще один обвал у Марселі відбувся в 2018 році, коли два напівзруйнованих старих будинків впали, внаслідок чого загинули вісім людей. 

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