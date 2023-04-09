У центрі французького Марселя обвалилася чотириповерхівка

Будинок пошкодив два сусідніх, відомо про двох поранених осіб.

У французькому місті Марсель обвалився чотириповерховий будинок. Щонайменше двоє людей травмовані, але рятувальники продовжують пошук постраждалих, пише France24.

Обвал будинку в центрі міста на вулиці Тіволі, 17 трапився уночі після опівночі, сказав мер Бенуа Пайан. В пошкодженій будівлі почалася пожежа, і це ускладнює роботу рятувальників.

"Ця пожежа не дозволяє нам відправити собак і команди для пошуку можливих жертв, які могли опинитися під завалами", – сказав міський голова.

🚨🇫🇷URGENT - Une explosion vient de se produire dans un immeuble rue de Tivoli à #Marseille. (📹@aurelien1335) pic.twitter.com/xJmFFnIzCH — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 8, 2023

Паян також повідомив, що двоє людей отримали поранення серед 11 евакуйованих із двох сусідніх будівель, пошкоджених обвалом. Рятувальники встановлюють число людей, які могли перебувати в будинку під час обвалу.

Регіональний префект Крістоф Мірманд сказав AFP, що є "вагомі підозри", що причиною обвалення став вибух, можливо, витік газу.

"Але ми повинні бути дуже обережними щодо причин на цьому етапі", – сказав він.

Ще один обвал у Марселі відбувся в 2018 році, коли два напівзруйнованих старих будинків впали, внаслідок чого загинули вісім людей.