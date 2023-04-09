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Польща змінила правила ввозу домашніх тварин із України

Відтепер для українців діятимуть загальні умови, які чинні на території Євросоюзу.

Польща змінила правила ввозу домашніх тварин із України

Польща змінила правила ввезення домашніх тварин з України.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Telegram.

Раніше українці, які подорожували до Польщі, могли перетнути кордон зі своїми улюбленцями за спрощеними умовами. Дозволялося перевозити собак, котів і тхорів із мінімальним пакетом документів. Потрібні були лише наявність чипа, щеплення проти сказу, а також ветеринарного паспорта європейського зразка.

Однак, нещодавно країна скасувала це правило.

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Відтепер для українців діятимуть загальні умови ввезення тварин, які чинні на території Європейського Союзу.

"До переліченого вище списку документів на тварину додалися сертифікат здоров’я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення чотирилапого не є комерційним. А також результати тестування рівня антитіл проти сказу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні минулого року повідомлялося, що перетинання польського кордону з хатніми тваринами буде можливо лише за наступних умов: тварина має імплантований мікрочип; вакцинована від сказу; тварина має діючий ветеринарний паспорт європейського зразка.

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