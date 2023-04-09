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"Витік" документів Пентагону: "вагнерівці" намагались купити зброю у Туреччині

Нібито президент Малі висловив готовність купити зброю для потреб ПВК Вагнера.

"Витік" документів Пентагону: "вагнерівці" намагались купити зброю у Туреччині
Російський найманець з «ПВК Вагнер» у Центральноафриканській Республіці, Осінь 2022.
Фото: змі РФ

Російська ПВК Вагнера на початку лютого намагалась купити зброю в Туреччині, яка входить до НАТО. 

Про це повідомила Washington Post з посиланням на "витік" документів Пентагону.

На початку лютого представники "Вагнера" зустрічалися з турками, щоб обговорити закупівлю зброї та обладнання для потреб ПВК в Малі й Україні, йдеться в одному з документів. У ньому стверджується, нібито тимчасовий президент Малі Ассімі Гоїта висловив готовність купити зброю в Туреччині для потреб ПВК Вагнера.

З оприлюднених матеріалів не ясно, чи знав уряд Туреччини про ці розмови і яким був результат. Речник турецького уряду відмовився від коментарів, а посольство Малі у Вашингтоні не відповіло на запит.

Ще на двох сторінках "витоку", які стосуються ПВК Вагнера, повідомляється про плани щодо вербування російських зеків для війни проти України та залежність Збройних сил РФ від найманців.

Washington Post заявила, що їй вдалося ідентифікувати користувача, який ще місяць тому першим оприлюднив документи на Discord. Нібито йдеться про мешканця Південної Каліфорнії. Він стверджує, що знайшов їх на "одному сервері", який вже закрили. З Discord документи потрапили на 4chan, а потім – у Telegram і Twitter. У Пентагоні дізнались про "виток" лише на початку квітня, коли дані потрапили у ЗМІ.

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Нагадаємо, засекречені військові документи щодо планів США і НАТО, які стосуються нарощення української армії перед запланованим контрнаступом були опубліковані цього тижня в соцмережах. Зазначалося, що може йтися про спробу дезінформації з боку Москви. Однак у США взялися за перевірки, аби виявити джерело витоку секретної інформації.

У п'ятницю, 7 квітня, у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, в яких, докладно описані секрети американської національної безпеки, починаючи від України до Близького Сходу та Китаю.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, інформація про нібито "витік" даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.

Як пише New York Times, оприлюднені в соцмережах нібито злиті військові документи показують, наскільки глибоко американська розвідка проникла в російські служби безпеки. Вони також демонструють здатність Вашингтона попереджати Україну про заплановані удари та надавати оцінку потужності ворожої воєнної машини.

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