Серед уламків чотириповерхового будинку у Марселі, що обвалився вночі у неділю, виявили два тіла.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на владу.

Наразі рятувальні роботи з пошуку зниклих безвісти тривають.

“Враховуючи особливі труднощі втручання, вилучення (тіл з місця) займе час”, − йдеться в заяві пожежної служби, повідомляє інформаційне агентство AFP.

Судові органи проведуть ідентифікацію тіл.

Причина вибуху наразі невідома, серед версій слідчих − витік газу.

За словами мера Марселя Бенуа Паяна, дві сусідні будівлі також частково зруйновані, а третя була під загрозою обвалення. У прокуратурі зазначили, що ситуація ще не стабілізована.

На місці події працювали понад 100 пожежників.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, житловий будинок у центрі Марселя − другого за величиною міста Франції, обвалився після вибуху, який стався вночі у неділю.