Серед уламків чотириповерхового будинку у Марселі, що обвалився вночі у неділю, виявили два тіла.
Про це пише Німецька хвиля з посиланням на владу.
Наразі рятувальні роботи з пошуку зниклих безвісти тривають.
“Враховуючи особливі труднощі втручання, вилучення (тіл з місця) займе час”, − йдеться в заяві пожежної служби, повідомляє інформаційне агентство AFP.
Судові органи проведуть ідентифікацію тіл.
Причина вибуху наразі невідома, серед версій слідчих − витік газу.
За словами мера Марселя Бенуа Паяна, дві сусідні будівлі також частково зруйновані, а третя була під загрозою обвалення. У прокуратурі зазначили, що ситуація ще не стабілізована.
На місці події працювали понад 100 пожежників.
Нагадаємо, житловий будинок у центрі Марселя − другого за величиною міста Франції, обвалився після вибуху, який стався вночі у неділю.