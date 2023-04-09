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Росія торік ледь не збила британський літак-розвідник біля України, - WP

Росія торік ледь не збила британський літак-розвідник біля України, - WP
Фото: washingtonpost.com

У жовтні 2022 року російський винищувач ледве не збив британський літак-розвідник RC-135 біля України.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на "витік" нібито секретних документів Пентагону.

Згідно з інформацією видання, інцидент стався 29 вересня біля узбережжя Криму.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес повідомляв у у жовтні 2022-го, що два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, літаючи "безрозсудно", при цьому один літак наблизився на 4,5 метра.

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Воллес тоді також розповідав, що один із російських літаків випустив ракету.

У WP повідомили, що представники Пентагону та посольства Британії у Вашингтоні відмовилися коментувати зміст "документу", а посольство Росії не відповіло на запит.

Нагадаємо, 14 березня російський літак-винищувач зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем. Це змусило США збити безпілотник. 

Американські військові також вжили заходів, щоб секретне програмне забезпечення з безпілотника, котрий впав у море, не потрапило до рук росіян. А речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США продовжать польоти над Чорним морем, попри інцидент із дроном.

Пізніше також повідомлялося, що український безпілотник Bayraktar TB-2 витримав атаку російського винищувача.

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