Росія використовує тему військовополонених, щоб маніпулювати українським суспільством, - Зарівна

Росія відмовляється від обміну "всіх на всіх".

Росія не хоче міняти військовополонених за принципом “всі на всіх”, тому що це додатковий важіль впливу, в тому числі на українське суспільство. Про це в інтерв’ю “Голосу Америки” заявила радниця голови Офісу президента Андрія Єрмака Дар’я Зарівна.

“Це дуже потужний спосіб маніпулювати і вливати на наше суспільство - родичів, жінок, матерів, доньок військовополонених. Що роблять росіяни? Ми це відстежуємо. Вони закидають в пабліки, в телеграм-канали, вайбер-канали різну дезінформацію, розхитують, що ваших дітей (військовополонених - ред.) кинули напризволяще, ними ніхто не займається.

Ці способи психологічно тиснути на родичів, закидувати неправдиву інформацію, розхитувати в них почуття невпевненості в завтрашньому дні, що про вас забули, вами не займаються, виходьте на акції - це один з інструментів маніпулювати суспільством”, - зазначила Зарівна.

Нагадаємо, Дар’я Зарівна також розповіла, що процес підтвердження, що людина знаходиться у полоні, триває досить довго, оскільки часто Росія не надає інформацію.