У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
У Вербну неділю ПЦУ проводить службу у Києво-Печерській Лаврі
У Вербну неділю ПЦУ проводить службу у Києво-Печерській Лаврі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаПолітика

Росія використовує тему військовополонених, щоб маніпулювати українським суспільством, - Зарівна

Росія відмовляється від обміну "всіх на всіх".

Росія використовує тему військовополонених, щоб маніпулювати українським суспільством, - Зарівна
Фото: Пресслужба

Росія не хоче міняти військовополонених за принципом “всі на всіх”, тому що це додатковий важіль впливу, в тому числі на українське суспільство. Про це в інтерв’ю “Голосу Америки” заявила радниця голови Офісу президента Андрія Єрмака Дар’я Зарівна. 

“Це дуже потужний спосіб маніпулювати і вливати на наше суспільство - родичів, жінок, матерів, доньок військовополонених. Що роблять росіяни? Ми це відстежуємо. Вони закидають в пабліки, в телеграм-канали, вайбер-канали різну дезінформацію, розхитують, що ваших дітей (військовополонених - ред.) кинули напризволяще, ними ніхто не займається. 

Ці способи психологічно тиснути на родичів, закидувати неправдиву інформацію, розхитувати в них почуття невпевненості в завтрашньому дні, що про вас забули, вами не займаються, виходьте на акції - це один з інструментів маніпулювати суспільством”, - зазначила Зарівна. 

Нагадаємо, Дар’я Зарівна також розповіла, що процес підтвердження, що людина знаходиться у полоні, триває досить довго, оскільки часто Росія не надає інформацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies