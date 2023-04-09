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У Вірменії затримали обвинуваченого в дезертирстві росіянина

Поліція заявила, що про нього сповістили "ініціатора розшуку".

У Вірменії затримали обвинуваченого в дезертирстві росіянина
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Єревані за підозрою в дезертирстві затримали 23-річного громадянина Росії,  який перебував у розшуку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на поліцію Вірменії.

Наразі затриманий перебуває під військовим контролем. Зазначається, що про нього сповістили "ініціатора розшуку" та прокуратуру.

Поки що не відомо, чи йдеться про мобілізованого військовослужбовця чи про кадрового військового РФ.

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Нагадаємо, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Вірменії приїхали десятки тисяч громадян РФ. У Вірменію, зокрема, можливий в’їзд за російським внутрішнім паспортом. При цьому Вірменія юридично є союзником Росії в рамках організації ОДКБ.

Раніше розвідка Міноборони перехопила чергову телефонну розмову російських окупантів, у якій солдати розповідають своїм родичам, що бояться потрапити до в'язниці через відмову воювати.

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