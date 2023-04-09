УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаСвіт

Зеленський незабаром може відвідати Німеччину, – Bild

Український президент, за даними газети, має прибути на вручення премії Карла Великого.

Зеленський незабаром може відвідати Німеччину, – Bild
Фото: Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський незабаром може відвідати Німеччину. Під час візиту, за даними газети Bild, український президент візьме участь у отриманні премії імені Карла Великого. 

Якщо візит здійсниться, це буде першою поїздкою Зеленського до ФРН за час повномасштабної війни. 

"Премія імені Карла Великого має стати великим символом дружби між Німеччиною та Україною. Згідно з інформацією BILD am SONNTAG з урядових кіл, канцлер Олаф Шольц виступить із хвалебною промовою на церемонії нагородження в Аахені. Планується, що Зеленський особисто приїде до Ахена", – йдеться у матеріалі.

Вручення премії, згідно з інформацією Aachener Zeitung, пройде 18 травня. 

За час повномасштабного вторгнення український президент був із офіційними візитами в США, Франції, Великій Британії, Брюсселі та Польщі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies