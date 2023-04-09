Зеленський незабаром може відвідати Німеччину, – Bild

Український президент, за даними газети, має прибути на вручення премії Карла Великого.

Президент Володимир Зеленський незабаром може відвідати Німеччину. Під час візиту, за даними газети Bild, український президент візьме участь у отриманні премії імені Карла Великого.

Якщо візит здійсниться, це буде першою поїздкою Зеленського до ФРН за час повномасштабної війни.

"Премія імені Карла Великого має стати великим символом дружби між Німеччиною та Україною. Згідно з інформацією BILD am SONNTAG з урядових кіл, канцлер Олаф Шольц виступить із хвалебною промовою на церемонії нагородження в Аахені. Планується, що Зеленський особисто приїде до Ахена", – йдеться у матеріалі.

Вручення премії, згідно з інформацією Aachener Zeitung, пройде 18 травня.

За час повномасштабного вторгнення український президент був із офіційними візитами в США, Франції, Великій Британії, Брюсселі та Польщі.