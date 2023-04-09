Світовий банк і МВФ усуватимуть "слабкі місця" санкцій проти Росії, - Мінфін США

Попри обмеження Росія намагається переорієнтувати торговельні шляхи та придбати те, що їй потрібно для війни в Україні.

10 квітня у столиці Сполучених Штатів розпочнуться тижневі Весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Йтиметься, зокрема, про усунення слабких місць у раніше застосованих безпрецедентних санкціях проти Росії, щоб запобігти фінансуванню Москвою своєї військової машини в Україні.

Про це виданню CNN повідомили посадовці Міністерства фінансів США, передає "Голос Америки".

За їх інформацією, лідери світової фінансової системи зустрінуться у Вашингтоні і працюватимуть протягом тижня для обміну найкращими практиками щодо запобігання будь-яким способам Росії і російських компаній обійти санкції.

Фінансисти відзначають, що попри тисячі накладених санкцій Росія намагається переорієнтувати торговельні шляхи та придбати те, що їй потрібно, зокрема, - для війни проти України, через сусідні країни або більш поблажливі юрисдикції, такі як Об’єднані Арабські Емірати чи Туреччина.

Представники Мінфіну США заявили, що готові поділитися результатами боротьби із обходом санкцій.

"Колишній президент РФ Дмитро Медведєв у суботу в російській соцмережі заявляв, що підтримка Києва спричинила «справжнє фінансове та політичне пекло» для Європи, однак західні уряди покладають провину за економічні потрясіння безпосередньо на неспровоковане вторгнення Росії в Україну, - підкреслює CNN.

Нагадаємо, напередодні голова Національного банку Андрій Пишний відбув до Вашингтона для участі у щорічних весняних зборах МВФ та Групи Світового банку.

Раніше президент Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн необхідність підготовки наступного пакету санкцій проти РФ.