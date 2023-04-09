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Світовий банк і МВФ усуватимуть "слабкі місця" санкцій проти Росії, - Мінфін США

Попри обмеження Росія намагається переорієнтувати торговельні шляхи та придбати те, що їй потрібно для війни в Україні.

Світовий банк і МВФ усуватимуть "слабкі місця" санкцій проти Росії, - Мінфін США
Фото: ABS-CBN News

10 квітня у столиці Сполучених Штатів розпочнуться тижневі Весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Йтиметься, зокрема, про усунення слабких місць у раніше застосованих безпрецедентних санкціях проти Росії, щоб запобігти фінансуванню Москвою своєї військової машини в Україні.

Про це виданню CNN повідомили посадовці Міністерства фінансів США, передає "Голос Америки".

За їх інформацією, лідери світової фінансової системи зустрінуться у Вашингтоні і працюватимуть протягом тижня для обміну найкращими практиками щодо запобігання будь-яким способам Росії і російських компаній обійти санкції.

Фінансисти відзначають, що попри тисячі накладених санкцій Росія намагається переорієнтувати торговельні шляхи та придбати те, що їй потрібно, зокрема, - для війни проти України, через сусідні країни або більш поблажливі юрисдикції, такі як Об’єднані Арабські Емірати чи Туреччина.

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Представники Мінфіну США заявили, що готові поділитися результатами боротьби із обходом санкцій.

"Колишній президент РФ Дмитро Медведєв у суботу в російській соцмережі заявляв, що підтримка Києва спричинила «справжнє фінансове та політичне пекло» для Європи, однак західні уряди покладають провину за економічні потрясіння безпосередньо на неспровоковане вторгнення Росії в Україну, - підкреслює CNN.

Нагадаємо, напередодні голова Національного банку Андрій Пишний відбув до Вашингтона для участі у щорічних весняних зборах МВФ та Групи Світового банку.

Раніше президент Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн необхідність підготовки наступного пакету санкцій проти РФ.

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