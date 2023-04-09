Витік "розвідувальних документів" може зашкодити Україні, якщо Росія зрозуміє, як американці за нею шпигують, – New York Times

Це також кидає тінь на спроможність Штатів зберігати конфіденційну інформацію в секреті.

Оприлюднені в соцмережах нібито злиті військові документи показують, наскільки глибоко американська розвідка проникла в російські служби безпеки. Вони також демонструють здатність Вашингтона попереджати Україну про заплановані удари та надавати оцінку потужності ворожої воєнної машини, йдеться у матеріалі New York Times.

"Документи описують побиту російську армію, яка бореться у війні в Україні, і військовий апарат, який глибоко скомпрометований. Вони містять щоденні попередження в режимі реального часу для американських спецслужб щодо термінів ударів Москви та навіть її конкретних цілей. Така розвідувальна інформація дозволила Сполученим Штатам передати Україні важливу інформацію про те, як захистити себе", – зазначили журналісти.

Джерело витоку залишається невідомим. Документи стосуються періоду кінця лютого і початку березня, і надають оцінку не лише російській, а й українській ситуації. Зокрема, нестачі боєприпасів для протиповітряної оборони.

Оприлюднені звіти також натякають, що США спостерігають за найвищим політичним і військовим керівництвом України.

"Витік потенційно може завдати реальної шкоди військовим зусиллям України, викривши, про які російські агентства США знають найбільше, даючи Москві потенційну можливість перекрити джерела інформації. Нинішні та колишні посадовці кажуть, що ще занадто рано знати масштаби збитків, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають її інформацію, і перекриє цей потік, це може вплинути на поле бою в Україні", – зазначили в газеті.

Витік уже ускладнив відносини з країнами-союзниками та породив сумніви щодо здатності Штатів зберігати свої таємниці. Один високопоставлений представник західної розвідки сказав, що оприлюднення матеріалу було болючим, і припустив, що це може стримати обмін розвідданими. Для того, щоб різні агентства надавали один одному матеріали, за його словами, потрібна довіра та гарантії, що певна конфіденційна інформація зберігатиметься в таємниці.

"Схоже, що цей факт витоку документів став серйозною проблемою контррозвідки. Ми говоримо про речі, які можуть зашкодити нашій національній безпеці зусиллям ЦРУ в Європі та в усьому світі", – заявив конгресмен Майк Ґаллахер (Республіканська партія).

Аналітики кажуть, що розмір зливу, ймовірно, становить близько 100 сторінок. Журналісти The New York Times переглянули понад 50 із цих сторінок.

Високопоставлені чиновники США заявили, що розслідування, розпочате в п'ятницю Федеральним бюро розслідувань, намагатиметься швидко з'ясувати джерело витоку. Офіційні особи визнали, що документи виглядають як справжні розвідувальні та оперативні довідки, зібрані Об’єднаним штабом Пентагону з використанням звітів урядової розвідувальної спільноти, але принаймні один документ змінили порівняно з оригіналом.

Значна частина інформації в документах пов’язана з публічними заявами посадовців, але в багатьох випадках містить більше деталей. В одному документі повідомляється, що росіяни зазнали від 189 500 до 223 000 втрат, у тому числі до 43 000 убитих у бою. Раніше американські чиновники оцінювали втрати Росії приблизно в 200 тисяч солдатів.

Документи показують, що майже в кожну російську службу безпеки певним чином проникли Сполучені Штати. Наприклад, один із записів під грифом "цілком таємно" обговорює плани російського генштабу щодо протидії танкам, які країни НАТО постачали Україні, включаючи створення різних "зон вогню" та початок навчання російських солдат щодо вразливості різних танків союзників.

Матеріали, позначені як ті, що надійшли від ЦРУ, демонструють, що розвідуправління використовує перехоплені комунікації, щоб стежити за дискусіями всередині міністерства оборони Росії.

Нагадаємо, злиті документи зʼявилися в соцмережах Telegram і Twitter цього тижня. Їх активно поширювали російські ресури. За американською оцінкою, документи схожі на справжні, але невідомі особи змінили дані щодо втрат України та Росії: російські занизили, а українські завищили.