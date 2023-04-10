​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Росія за добу втратила ще 470 окупантів і 14 безпілотників, – Генштаб
Росія за добу втратила ще 470 окупантів і 14 безпілотників, – Генштаб
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаСуспільствоВійна

До Офісу омбудсмена надійшло 45 звернень про допомогу від вимушених переселенців, які перебувають в ЄС

Є випадки, які соціальні служби країн ЄС трактують як негідне поводження батьків з дітьми.

До Офісу омбудсмена надійшло 45 звернень про допомогу від вимушених переселенців, які перебувають в ЄС
Українські переселенці в Польщі
Фото: EPA/UPG

З початку широкомасштабної війни до офісу українського омбудсмена надійшли 45 звернень про допомогу від українських громадян, які перебувають на території країн Євросоюзу.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"На даний час у нас є звернення 45 громадян України, які перебувають на території європейських країн, які звернулися до нас по допомогу. Тут нам набагато легше, ніж на території РФ, бо є наші дипломати, є омбудсмени інших країн, які на постійному контакті зі мною, вони максимально втручаються у ситуацію, допомагають нашим громадянам. І в цьому розрізі нам вдається забезпечити практично весь спектр захисту прав наших громадян", – розповів Лубінець.

За його словами, є пропрацьовані варіанти повернення громадян України, в тому числі й у випадках, коли є ознаки сексуального насильства або насильного утримання. Наразі відкрито кримінальне провадження по одному з таких фактів в одній з європейських країн. Офіс українського омбудсмена супроводжує цю справу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Окрім того, є випадки, коли соціальні служби деяких країн, зокрема Німеччини, Італії трактують як негідне поводження батьків або супроводжуючих з дітьми.

"У нас є такий випадок у Німеччині, було рішення суду і дитину забрали у мами. Ми намагаємося максимально сприяти, робимо через співпрацю з омбудсменом і через відкриття наших представництв за кордоном. Також нам допомагає українська діаспора. За цим фактом так само ми супроводжуємо, намагаємося допомогти і повернути в Україну і маму, і дитину", – зазначив обмудсмен.

Нагадаємо, Кабмін схвалив стратегію підтримки внутрішніх переселенців до 2025 року. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies