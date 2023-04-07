​Кабмін схвалив стратегію підтримки внутрішніх переселенців до 2025 року

Людям, які були зсушені покинути свої домівки через війну, допомагатимуть від моменту евакуації до повернення додому.

Кабмін схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

КМУ також затвердив відповідний операційний план на 2023-2025 роки.

Як зазначили у відомстві, стратегія передбачає державну підтримку ВПО на всіх етапах – від евакуації, у процесі соціальної адаптації на новому місці й до моменту повернення до місця постійного проживання.

У Мінреінтеграції додали, що держава буде фокусуватися на 5 стратегічних цілях:

реагування держави на виклики внутрішнього переміщення;безпечна евакуація людей і задоволення їхніх гуманітарних потреб;адаптація ВПО на новому місці проживання;інтеграція та розвиток переселенців у територіальних громадах;підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.

Нагадаємо, в уряді також планують удосконалити виплати допомоги евакуйованим зі звільнених територій.

Тим часом майже 3000 маріупольців отримають соціальне житло.