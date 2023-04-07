​Кабмін схвалив стратегію підтримки внутрішніх переселенців до 2025 року

Кабмін схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
КМУ також затвердив відповідний операційний план на 2023-2025 роки.
Як зазначили у відомстві, стратегія передбачає державну підтримку ВПО на всіх етапах – від евакуації, у процесі соціальної адаптації на новому місці й до моменту повернення до місця постійного проживання.
У Мінреінтеграції додали, що держава буде фокусуватися на 5 стратегічних цілях:
реагування держави на виклики внутрішнього переміщення;безпечна евакуація людей і задоволення їхніх гуманітарних потреб;адаптація ВПО на новому місці проживання;інтеграція та розвиток переселенців у територіальних громадах;підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.
Нагадаємо, в уряді також планують удосконалити виплати допомоги евакуйованим зі звільнених територій.
Тим часом майже 3000 маріупольців отримають соціальне житло.