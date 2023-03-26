Люди поселяться у Дніпрі, Чернівцях, Івано-Франківську, Запоріжжі та Кропивницькому.

Майже 3000 маріупольців отримають соціальне житло у Дніпрі, Чернівцях, Івано-Франківську, Запоріжжі та Кропивницькому.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

У реконструйований гуртожиток незабаром заселяться перші 35 маріупольських родин.

Паралельно у Дніпрі вже працюють над розробкою проєктів у ще двох гуртожитках. Туди зможуть заселити понад 330 сімей (1000 людей) вже цього року.

Гуртожитки у Чернівцях, Івано-Франківську, Запоріжжі та Кропивницькому забезпечуть житлом до 2000 маріупольців (525 родин).

“Є маріупольські родини, які гостро потребують житло. Реалізація першого гуртожитку у Дніпрі показала нашим партнерам, що ми можемо виконувати такі проєкти швидко та якісно. Приєднатися до нас та розширити його на інші міста України вже хочуть МОМ, USAID, ЄІБ, а також державні програми розвитку. Об’єднання зусиль допоможе надати дієву підтримку для маріупольців”, – сказав мер міста Вадим Бойченко.

Нагадаємо, у лютому Верховна Рада схвалила закон, який передабчено створення в Україні держреєстру пошкодженого та зруйнованого майна.