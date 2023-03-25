Протягом суботи росіяни обстріляли шість громад Сумщини

Втрат та руйнувань унаслідок обстрілів не було.

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Фото: ДПСУ у Telegram

Протягом суботи росіяни обстріляли території шести громад Сумщини: Есманської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Обстріли велися по:

Зноб-Новгородській громаді: росіяни гатили з мінометів – 10 прильотів,

Есманьській громаді: здійснено мінометний обстріл – 4 прильоти,

Краснопільській громаді: 7 мін ворог скинув на територію громади,

Білопільській: здійснено гранатометний обстріл з АГС (29 пострілів) та артилерійський обстріл з САУ (5 прильотів),

Новослобідській громаді: був мінометний обстріл – 2 прильоти,

Середино-Будській громаді: по околиці м. Середина-Буда зафіксовано мінометний обстріл – 2 прильоти.

Втрат та руйнувань унаслідок обстрілів не було.

За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, протягом дня 24 березня росіяни обстріляли території Есманської та Миропільської громад Сумщини.