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"Гвардія наступу" 1 квітня завершить приймати заяви на вступ

5% від загальної кількості заяв подають жінки.

"Гвардія наступу" 1 квітня завершить приймати заяви на вступ
Фото: Пресслужба МВС

Рекрутингова компанія до штурмових підрозділів МВС "Гвардії наступу" триватиме до першого квітня.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

"Сьогодні ми комплектуємо 6 бригад Нацгвардії, одна бригада ДПСУ, 1 бригада Нацполіції. На початку лютого ми оголосили набір до цих бригад. І до 1 квітня триває рекрутингова кампанія", - розповіла вона. 

Вона додала, що всі охочі долучитися до "Гвардії наступу" ще можуть встигнути подати заяви.

"Це можна зробити або через сайт, або в найближчому Центрі надання адміністративних послуг, або подати анкету у місцях дислокації тих чи інших підрозділів. Ми маємо велику кількість охочих, велика частина з них проходять навчання і бойове злагодження, і скоро вони розпочнуть виконання бойових завдань", - наголосила Павліченко.

5% від загальної кількості заяв подають жінки. Основну частину підрозділів "Гвардії наступу" формують ті військові, які вже мають бойовий досвід чи несли службу у минулі роки, а також ті, які активно долучалися під час повномасштабного вторгнення до звільнення Київської, Херсонської та Харківської областей. 

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Нагадаємо, що практично всі підрозділи штурмових бригад МВС вже сформовані.

Штурмові бригади «Гвардії наступу» проходитимуть підготовку і злагодження протягом двох-чотирьох місяців.

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