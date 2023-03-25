"Гвардія наступу" 1 квітня завершить приймати заяви на вступ

Рекрутингова компанія до штурмових підрозділів МВС "Гвардії наступу" триватиме до першого квітня.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

"Сьогодні ми комплектуємо 6 бригад Нацгвардії, одна бригада ДПСУ, 1 бригада Нацполіції. На початку лютого ми оголосили набір до цих бригад. І до 1 квітня триває рекрутингова кампанія", - розповіла вона.

Вона додала, що всі охочі долучитися до "Гвардії наступу" ще можуть встигнути подати заяви.

"Це можна зробити або через сайт, або в найближчому Центрі надання адміністративних послуг, або подати анкету у місцях дислокації тих чи інших підрозділів. Ми маємо велику кількість охочих, велика частина з них проходять навчання і бойове злагодження, і скоро вони розпочнуть виконання бойових завдань", - наголосила Павліченко.

5% від загальної кількості заяв подають жінки. Основну частину підрозділів "Гвардії наступу" формують ті військові, які вже мають бойовий досвід чи несли службу у минулі роки, а також ті, які активно долучалися під час повномасштабного вторгнення до звільнення Київської, Херсонської та Харківської областей.

Нагадаємо, що практично всі підрозділи штурмових бригад МВС вже сформовані.

Штурмові бригади «Гвардії наступу» проходитимуть підготовку і злагодження протягом двох-чотирьох місяців.