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Боррель вважає, що візит Сі до Москви зменшив імовірність ядерної війни

Зокрема, “мирний план” Китаю засуджує використання такого типу зброї.

Боррель вважає, що візит Сі до Москви зменшив імовірність ядерної війни
Фото: EPA/UPG

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час нещодавньої поїздки до Росії чітко дав зрозуміти Володимиру Путіну, що не слід розгортати атомну зброю.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Financial Times.

“Одна важлива річ полягає у тому, що цей візит зменшує ризик ядерної війни. Вони (Китай, - ред.) дали це зрозуміти дуже-дуже чітко”, - сказав високий представник ЄС.

Він додав, що китайський лідер хоче мінімізувати ризик бути пов’язаним із військовим втручанням Росії. 

“Вони (Китай, - ред.) не беруть участі у воєнних діях. Немає жодних ознак того, що вони хочуть вступати у них”, - зазначив Боррель.

Водночас, за його словами, ЄС не бачить доказів того, що Китай планує надати Росії зброю. Боррель заявив, що Китай не перетнув у цьому питанні жодних червоних ліній. 

Нагадаємо, нещодавно топдипломат Китаю Ван І закликав Європу відіграти роль у підтримці мирних переговорів між Україною та Росією. Ван І просуває "припинення вогню, припинення війни, відновлення мирних переговорів і політичне врегулювання кризи".

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