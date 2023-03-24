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Розпочалося голосування за кандидатів до Антикорупційної ради при Міноборони

Проголосувати можна протяном 12 годин, до 20:00. 

Розпочалося голосування за кандидатів до Антикорупційної ради при Міноборони
Фото: mil.gov.ua

Сьогодні, 24 березня з 8:00 до 20:00 відкрито голосування за кандидатів до Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.

Віддати голос за бажаного кандидата можуть всі українці. Про це повідомили в фейсбук МО. 

"Сьогодні з 8:00 до 20:00 на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції проходить відкрите загальнонаціональне онлайн-голосування за майбутніх членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України", – йдеться у повідомленні.

Проголосувати можна за посиланням.

Ознайомитися з інформацією про претендентів – тут. У списку вказані 29 осіб, які представляють ріщні громадські організації. Для участі у конкурсі попередньо подали заявки 53 кандидати, втім не всі були допущені до участі.

Формування антикорради почалося після низки повʼязаних із МО скандалів, зокрема щодо закупівель харчування для військових. Згідно з законодавством, громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України є постійно діючим колегіальним консультативно- дорадчим органом Міністерства оборони України, утвореним для участі громадськості у забезпеченні оцінки корупційних ризиків у Міноборони для формування відповідних антикорупційних заходів. Антикорупційна рада підзвітна Міністру оборони України.

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