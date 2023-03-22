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На кордоні з РФ має бути міцний мур, – посол Німеччини

Анка Фельдгузен зазначила, що Росія не повинна бути спроможною знову атакувати Україну або будь-яку іншу сусідню країну.

На кордоні з РФ має бути міцний мур, – посол Німеччини
Анка Фельдгузен
Фото: EPA/UPG

Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що тема мурів для Німеччини є особливою, чутливою, адже держава десятки років була розділена на дві частини таким муром. Однак наразі в ФРН розуміють, що Росію треба відгородити від інших міцним муром.

Про це повідомляє Укрінофрм. 

“Ціллю має бути стримувати Росію. Росія не повинна бути спроможною знову атакувати Україну або будь-яку іншу сусідню країну. Це – наша мета. Як її досягти? Постачання зброї – одна зі складових… Але на кордоні з Росією повинен бути дуже-дуже ефективний і міцний мур, щоби Росія знову не нападала на Україну”, - сказала дипломат.

Вона зазначила, що Німеччина протягом року передала Україні дуже багато зброї і робитиме це й надалі.

“Це зброя, яку Україна потребує”, - підкреслила посол і запевнила, що Німеччина допомагатиме Україні зброєю, аж допоки війна не закінчиться, а також надаватиме й іншу допомогу, зокрема, гуманітарну. 

Вона додала, що тема України продовжує залишатися в топновинах у німецьких ЗМІ.

Нагадаємо, Німеччина готова заарештувати Путіна, якщо він потрапить на її територію. Для цього МКС має звернутися до Інтерполу. 

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