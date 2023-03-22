Минулої доби, 21 березня, російська армія обстріляла 13 населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак загинули четверо мирних жителів, ще п’ятеро дістали поранення.
Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
На Донецькому напрямку одна людина загинула і одна поранена у Красногорівці Мар’їнської громади. В Очеретинській громаді поранено людину в Степовому, пошкоджено один будинок у Ласточкиному і один – у Нетайловому. У Курахівській громаді пошкоджені шість будинків в Острівському і два – у Гірнику.
На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді загинули дві людини, один мирний житель дістав поранення. Ще одна людина загинула у Бахмуті. У Костянтинівській громаді пошкоджено три будинки у Предтечиному та один будинок у Стінках. Зафіксовані обстріли Міньківки, Васюківки і Роздолівки Соледарської громади.
На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено адміністративну та промислову будівлю підприємства. Без жертв. Всього за добу росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини, поранили ще п’ятьох.
Нагадаємо, на Донеччині загарбники за минулу добу, 20 березня, вбили двох і поранили трьох мирних мешканців.