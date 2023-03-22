Минулої доби, 21 березня, російська армія обстріляла 13 населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак загинули четверо мирних жителів, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку одна людина загинула і одна поранена у Красногорівці Мар’їнської громади. В Очеретинській громаді поранено людину в Степовому, пошкоджено один будинок у Ласточкиному і один – у Нетайловому. У Курахівській громаді пошкоджені шість будинків в Острівському і два – у Гірнику.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді загинули дві людини, один мирний житель дістав поранення. Ще одна людина загинула у Бахмуті. У Костянтинівській громаді пошкоджено три будинки у Предтечиному та один будинок у Стінках. Зафіксовані обстріли Міньківки, Васюківки і Роздолівки Соледарської громади.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено адміністративну та промислову будівлю підприємства. Без жертв. Всього за добу росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини, поранили ще п’ятьох.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, на Донеччині загарбники за минулу добу, 20 березня, вбили двох і поранили трьох мирних мешканців.