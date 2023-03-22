Укранська влада сподівається, що уряди Великої Британії, Канади, Швеції та інших держав долучаться до післявоєнної відбудови Харкова.

Мелінда Сіммонс (у центрі), Лариса Ґаладза-Кронін (справа) та Марія Ліндгрен-Салтанова (зліва) у Харкові, 21 березня 2023.

Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза-Кронін і тимчасово повірена у справах Посольства Швеції в Україні Марія Ліндгрен-Салтанова у вівторок, 21 березня, відвідали Харків.

Про це повідомляє Укрінформ.

Разом із віцепрем’єр-міністром Іриною Верещук, головою Харківської ОДА Олегом Синєгубовим, міським головою Харкова Ігорем Тереховим дипломати оглянули центр міста, де російськими обстрілами зруйновані чи пошкоджені знакові будівлі – обласної державної адміністрації, університету ім. Каразіна. Загалом по цьому району загарбники завдали 13 ракетних ударів.

“Ми раді бути в Харкові. Ми бачимо, що Харків стоїть, Харків живе. Ми вперше відвідуємо Харків з початку повномасштабного вторгнення, але Канада з вами з першого дня”, - наголосила Лариса Ґаладза-Кронін.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що візит є знаковим для містян та висловив сподівання, що уряди Великої Британії, Канади, Швеції та інших держав долучаться до післявоєнної відбудови Харкова.

За участі послів та українських посадовців відбулися закриті наради щодо гуманітарної ситуації на Харківщині, розмінування територій, організації психологічної допомоги постраждалим унаслідок агресії РФ, відновлення комунікацій на звільнених територіях.

Нагадаємо, тиждень тому мер міста повідомив, що в Харкові мешкає вдвічі менше жителів, ніж до повномасштабного вторгнення. 150 тисяч харків'ян без даху над головою.