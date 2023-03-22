Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода
Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода
Путін перестає виконувати одну з найважливіших функцій глави держави
Путін перестає виконувати одну з найважливіших функцій глави держави
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
На в'їзді до Києва затримали колаборанта, який готувався зустрічати окупантів "з російським гімном на вустах"
На в'їзді до Києва затримали колаборанта, який готувався зустрічати окупантів "з російським гімном на вустах"
Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ (оновлено)
Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ (оновлено)
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки
Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Чорному морі перебувають два російських ракетоносії з загальним залпом до 16 ракет

Росія наростила корабельне угруповання.

​У Чорному морі перебувають два російських ракетоносії з загальним залпом до 16 ракет
Фото: ОК "Південь"

Станом на ранок 22 березня у Чорному морі перебувають 13 ворожих кораблів, серед них – два ракетоносії.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

“Корабельне угруповання знову нарощене. Загальна кількість – 13 кораблів у Чорному морі. Але ракетоносіїв серед них – два надводних, як і було минулої доби. Вони, наростивши таку присутність вогневого ураження, на цьому поки зупинилися. Щодо надводних ракетоносіїв, то їхнє спорядження може сягати до 16 ракет”, – заявила вона.

Наразі рівень ракетної небезпеки залишається досить високим. За словами Гуменюк, те, що росіяни використовували минулої ночі атаки з повітря, не застосовуючи морське базування ракет, може свідчити, що вони починають суттєво економити морські ракети і приберігають високоточну зброю.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

“Те, що вони зараз намагаються використовувати тактику, коли спочатку ввечері йде атака на південний регіон за допомогою авіації, пізніше серед ночі – атака "Шахедами" по інших регіонах, по північній, північно-східній частині України – це намагання зменшити зосередженість сил нашої ППО”, – припустила вона.

Нагадаємо, вчора ввечері Росія збільшила корабельне угруповання у Чорному морі до 12 одиниць. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також