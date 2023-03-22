​У Чорному морі перебувають два російських ракетоносії з загальним залпом до 16 ракет

Станом на ранок 22 березня у Чорному морі перебувають 13 ворожих кораблів, серед них – два ракетоносії.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

“Корабельне угруповання знову нарощене. Загальна кількість – 13 кораблів у Чорному морі. Але ракетоносіїв серед них – два надводних, як і було минулої доби. Вони, наростивши таку присутність вогневого ураження, на цьому поки зупинилися. Щодо надводних ракетоносіїв, то їхнє спорядження може сягати до 16 ракет”, – заявила вона.

Наразі рівень ракетної небезпеки залишається досить високим. За словами Гуменюк, те, що росіяни використовували минулої ночі атаки з повітря, не застосовуючи морське базування ракет, може свідчити, що вони починають суттєво економити морські ракети і приберігають високоточну зброю.

“Те, що вони зараз намагаються використовувати тактику, коли спочатку ввечері йде атака на південний регіон за допомогою авіації, пізніше серед ночі – атака "Шахедами" по інших регіонах, по північній, північно-східній частині України – це намагання зменшити зосередженість сил нашої ППО”, – припустила вона.

Нагадаємо, вчора ввечері Росія збільшила корабельне угруповання у Чорному морі до 12 одиниць.