​Учора окупанти 47 разів обстріляли Херсонщину з важкої артилерії і “Градів”, є поранені

Херсон опинився під обстрілами вісім разів.

LB.ua в Google News

За минулу добу, 21 березня, російські військові 47 разів обстріляли Херсонську область. Є влучання у будинки, поранення дістали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 248 снарядів з важкої артилерії та "Градів", – зазначив він.

Херсон ворог обстріляв вісім разів. 51 снаряд влучив у житлові квартали, приватні і багатоквартирні будинки. Двоє людей дістали поранення.

Нагадаємо, учора російські окупанти прицільно обстріляли цвинтар в Бериславському районі Херсонської області.