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Уночі окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині

Наслідки атаки уточнюються.

Уночі окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Дніпропетровської ОВА

Уночі 22 березня російські військові знову вдарили по Нiкопольському району Дніпропетровщини. Від обстрілів постраждала Марганецька громада.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сьогодні вночі російська армія знову вдарила по Нiкопольському району. Пiд прицілом важкої артилерії була Марганецька громада. Минулося без загиблих та постраждалих. Це головне. Наслідки атаки уточнюють рятувальники”, – йдеться у повідомленні.

В інших районах було тихо, загалом ситуація в області стабільна та контрольована.

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Нагадаємо, ввечері 21 березня російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Пошкоджені два приватних будинки, чотири господарські споруди, електромережі, автівка.

 

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