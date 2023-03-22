Головне за ніч. Середа, 22 березня

Уранці по всій Україні вже майже традиційно оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К в Білорусі. Станом на 10:28 тривога ще тривала.

Цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА "Шахед-136". За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом наші захисники знищили.

У Київській області внаслідок нічної російської атаки безпілотниками пошкоджень зазнали навчальний копус і гуртожиток ліцею. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання.

Загинули троє людей, травмовані ще сім, повідомили в КОВА та Офісі генеральної прокуратури.

"У результаті атаки 3 людей загинуло, у тому числі водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними, госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина. Триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть перебувати під завалами", – зазначили в ОГП.

Станом на 9 годину невідомою залишалася доля ще пʼяти людей, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб. Одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована. Почалась пожежа. Понад 20 осіб було доставлено до лікарні. Доля ще 5 людей невідома. Працівники ДСНС і поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань", – написав він.

У Житомирській області внаслідок російської атаки безпілотниками було пошкоджено інфраструктурний обʼєкт.

Жертв і поранених немає.

Нічну атаку ударними БпЛА іранського виробництва Shahed росіяни провели з півночі, з Брянської області.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що РФ не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили на східній ділянці фронту 114 ворожих атак.

За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 32 авіаційних ударів, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах.

Авіація Сил оборони України завдала шістьох ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 167 490 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 920 окупантів і багато військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Останніми днями українські сили розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута, що, ймовірно, послабить тиск на маршрут постачання Н-32.

Довкола центру Бахмута тривають бої, і українська оборона залишається під загрозою захоплення з півночі та півдня. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері. “Однак існує реалістична ймовірність того, що російський штурм міста втрачає той обмежений імпульс, який він отримав, частково через те, що деякі підрозділи російського МО було передислоковано в інші сектори”, – зазначили в повідомленні.

Держконцерн “Укроборонпром” почав виробляти вже третій вид боєприпасу - 122-мм артилерійський снаряд.

“Державний концерн “Укроборонпром” у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже встиг відвантажити партію Збройним силам України. Це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях”, - йдеться в повідомленні пресслужби концерну.

Докладніше – в нашій новині.

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