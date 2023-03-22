Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода
Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода
Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки
Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
На в'їзді до Києва затримали колаборанта, який готувався зустрічати окупантів "з російським гімном на вустах"
На в'їзді до Києва затримали колаборанта, який готувався зустрічати окупантів "з російським гімном на вустах"
Путін перестає виконувати одну з найважливіших функцій глави держави
Путін перестає виконувати одну з найважливіших функцій глави держави
Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ (оновлено)
Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Миколаївській області два трактори підірвалися на мінах

Крім того, підліток травмувався внаслідок вибуху невідомого предмета.

У Миколаївській області два трактори підірвалися на мінах
Фото: EPA/UPG

Вчора, 21 березня, на території Миколаївського та Баштанського районів зареєстровані три факти травмування цивільних громадян.

Про це повідомляє ДСНС України.

Поблизу с. Партизанське Первомайської ТГ під час проведення земляних робіт у полі трактор наїхав на міну та підірвався. У ньому перебували двоє чоловіків, 1996 та 1979 р.н. Один із них отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення ока, його госпіталізовано до лікарні. Другий громадянин не травмувався, але перебував у шоковому стані, від госпіталізації відмовився.

Крім цього, між с. Добре та Перемога Баштанського району, під час руху польовою дорогою, чоловік 1983 р.н. на тракторі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет та підірвався. З мінно-вибуховою травмою його доставили до медзакладу.

Тим часом у с. Лепетиха Березнегуватської ТГ, під час випасу худоби, в результаті вибуху невідомого предмета, травмувався хлопець 2007 р.н. Підлітка з осколковими пораненнями голови та грудної клітки доставили до лікарні.

Нагадаємо, за рік сапери ЗСУ знешкодили 45 тисяч вибухонебезпечних предметів. На даний час вибухонебезпечними предметами забруднено понад 130 тисяч квадратних кілометрів території України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також