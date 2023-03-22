У Миколаївській області два трактори підірвалися на мінах

Вчора, 21 березня, на території Миколаївського та Баштанського районів зареєстровані три факти травмування цивільних громадян.

Про це повідомляє ДСНС України.

Поблизу с. Партизанське Первомайської ТГ під час проведення земляних робіт у полі трактор наїхав на міну та підірвався. У ньому перебували двоє чоловіків, 1996 та 1979 р.н. Один із них отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення ока, його госпіталізовано до лікарні. Другий громадянин не травмувався, але перебував у шоковому стані, від госпіталізації відмовився.

Крім цього, між с. Добре та Перемога Баштанського району, під час руху польовою дорогою, чоловік 1983 р.н. на тракторі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет та підірвався. З мінно-вибуховою травмою його доставили до медзакладу.

Тим часом у с. Лепетиха Березнегуватської ТГ, під час випасу худоби, в результаті вибуху невідомого предмета, травмувався хлопець 2007 р.н. Підлітка з осколковими пораненнями голови та грудної клітки доставили до лікарні.

Нагадаємо, за рік сапери ЗСУ знешкодили 45 тисяч вибухонебезпечних предметів. На даний час вибухонебезпечними предметами забруднено понад 130 тисяч квадратних кілометрів території України.