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Коригував ракетний удар росіян по школі у Краматорську: СБУ затримала інформатора

Зловмисник також розвідував бойові позиції підрозділів Збройних сил.

Коригував ракетний удар росіян по школі у Краматорську: СБУ затримала інформатора
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ у Донецькій області.

Встановлено, що саме за його наводкою окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року, повідомляє у Telegram СБУ.

Крім того, зловмисник розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області. Його кураторів особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ.

Контррозвідники СБУ затримали коригувальника під час виконання ним ворожого розвідувального завдання. За даними слідства, поплічником загарбників виявився працівник заводу у Краматорську. На початку березня цього року російська спецслужба дистанційно залучила його до негласної співпраці. Зібрану розвідінформацію він надсилав “зв’язковому” агенту.

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі двох ворожих інформаторів, які розвідували позиції української ППО. 

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