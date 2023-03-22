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На Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти

Загалом по країні генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів.

На Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти

На Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго. 

“У середу, 22 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів”, - йдеться в повідомленні

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

При цьому на Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

Протягом останньої доби відновлене електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях.

Нагадаємо, на початку березня в НБУ повідомили, що економічна діяльність в Україні пожвавилась через відсутність дефіциту електроенергії. Завантаження підприємств зростає.

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