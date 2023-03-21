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Кабмін почав реформувати "Укроборонпром"

Шмигаль обіцяє, що "це не просто зміна вивіски".

Кабмін почав реформувати "Укроборонпром"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Уряд почав реформу державного концерну "Укроборонпром".

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабінету Міністрів.

"Сьогодні уряд розпочинає перетворення державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Це не просто зміна вивіски, це реформа, яка готувалася тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення Росії", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що слід ввести корпоративну модель управління. Також потрібно створити умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції. 

"Ми хочемо побудувати в Україні один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі. Це потрібно насамперед для нашої безпеки, але також сприятиме економічному розвитку", - додав прем'єр-міністр.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Телеграм, що Кабмін утворив акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" шляхом перетворення "Укроборонпрому". 

100% його акцій належать державі. Також було встановлено статутний капітал товариства у розмірі 237 млн 071 тисяч гривень, який формується за рахунок майна "Укроборонпрому".

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Нагадаємо, що Укроборонпром планує після війни налагодити в Україні виробництво 125-мм снарядів. Зараз ці снаряди виробляються українськими спеціалістами за кордоном з міркувань безпеки.

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