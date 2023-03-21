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Рада запровадить мораторій на банкрутство об'єктів критичної інфраструктури

Під заборону банкрутства під час воєнного стану та 2 роки після нього підпадають об’єкти інфраструктури державної власності.

Рада запровадить мораторій на банкрутство об'єктів критичної інфраструктури
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада України на засіданні 21 березня проголосувала за основу проєкт Закону про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про критичну інфраструктуру" (щодо врегулювання спорів, предметом яких є право власності держави на об’єкти критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності). 

За законопроєкт у першому читанні проголосували 242 нардепів, передає кореспондент LB

Проєкт Закону спрямований на врегулювання спорів (справ), предметом яких є право власності держави на об’єкти критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності, та/або здійснення відновлення платоспроможності таких об’єктів або визнання їх банкрутом. 

«Доповненнями до частини четвертої статті 8 Закону України «Про критичну інфраструктуру» пропонується встановити, що спори (справи), предметом яких є право власності держави на об’єкти критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності, та/або здійснення відновлення платоспроможності таких об’єктів або визнання їх банкрутом, не підлягатимуть судовому розгляду в період дії воєнного стану та протягом двох років з дня його припинення чи скасування», — написано у пояснювальній записці. 

Прийняттям Закону «буде врегульовано питання розпорядження об’єктами критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності в умовах правового режиму воєнного стану».

Нагадаємо, у грудні суд відкрив справу про банкрутство "Азовсталі". Підготовче засідання призначили на весну 2023. 

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