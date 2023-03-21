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Енергосистема працює з резервом потужності, але можливі нетривалі відключення світла на Житомирщині та Київщині

Це пов’язано з ремонтними роботами на об‘єктах, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу окупантів.

Енергосистема працює з резервом потужності, але можливі нетривалі відключення світла на Житомирщині та Київщині
Фото: ДТЕК

Енергосистема працює з резервом потужності, але можливі нетривалі відключення світла на Житомирщині та Київщині.

Про це повідомляє Міненерго із посиланням на міністра Германа Галущенко

“У вівторок,  21 березня, енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії в окремих районах Житомирщини та Київщини.

Нагадаємо, на початку березня в НБУ повідомили, що економічна діяльність в Україні пожвавилась через відсутність дефіциту електроенергії. Завантаження підприємств зростає.

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