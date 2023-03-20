Ціни на нафту падають через проблеми у банківському секторі і ймовірне підвищення ставки ФРС США

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,9%, американська нафта West Texas Intermediate впала на 0,8%.

У понеділок 20 березня ціни на нафту впали через побоювання, що ризики у світовому банківському секторі можуть спричинити рецесію, яка призведе до зниження попиту на пальне.

Також є очікування потенційного підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи США цього тижня, пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,9% до 72,29 доларів за барель після втрати майже 12% минулого тижня, найбільшого тижневого падіння з грудня. Американська нафта West Texas Intermediate впала на 0,8% до 66,40 доларів після зниження на 13% минулого тижня, найбільшого тижневого падіння з квітня минулого року.

Падіння цін на нафту відбувається незважаючи на історичну угоду, в рамках якої UBS, найбільший банк Швейцарії, купує кредитора №2 у країні Credit Suisse, щоб зупинити поширення банківської кризи.

Після оголошення Федеральна резервна система США, Європейський центральний банк та інші великі центральні банки зобов'язалися підвищити ліквідність ринку та підтримати інші банки.

"У центрі уваги ринку знаходиться поточна волатильність банківського сектора та можливість подальшого підвищення ставок ФРС", – сказав Баден Мур, голова відділу досліджень сировинних товарів Національного банку Австралії.

За його словами, засідання ОПЕК є ще одним потенційним каталізатором перспектив ринку. Подальший ризик зниження цін збільшує ймовірність того, що ОПЕК ще більше скоротить видобуток, щоб підтримати ціни.

Очікується, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів 22 березня, незважаючи на нещодавні потрясіння у банківському секторі.

Тим не менш, деякі керівники закликають центральний банк поки що призупинити посилення грошово-кредитної політики, але бути готовими відновити підвищення ставок пізніше. Уповільнення зростання процентних ставок може призвести до зниження курсу долара, що зробить товари, номіновані в доларах, такі як сира нафта, доступнішими для власників інших валют.

"ФРС США буде найважливішою установою, за якою варто стежити цього тижня. Подивимося, як вони зважать на ризики фінансової стабільності зі стримуванням інфляції", – сказав аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Міністерський комітет ОПЕК+ має зібратися 3 квітня, а повне засідання на рівні міністрів заплановане на 4 червня. У жовтні організація погодилася скоротити цільові показники видобутку нафти на 2 млн барелів на добу до кінця 2023 року.

Goldman Sachs знизив свої прогнози щодо нафти марки Brent після того, як ціни впали через банківські побоювання та рецесію. Інвестиційний банк тепер очікує, що Brent коштуватиме в середньому 94 долари за барель у наступні 12 місяців та 97 доларів у другій половині 2024 року порівняно зі 100 доларами раніше.

Нагадаємо, “Група семи” хоче зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.