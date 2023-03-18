“Зернова ініціатива” пролонгована на 120 днів, - Кубраков

Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію.

Угода по “зерновій ініціативі” пролонгована ще на 120 днів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

“Вдячний Генеральному Секретарю Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гуттерішу та Президенту Туреччини Реджепу Ердогану, а також всім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження дії документу ще на 4 місяці”, - написав Кубраков.

За його словами, це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію. Зокрема, з 1 серпня і до сьогодні 25 мільйонів тонн ми відправили на потреби світу.

При цьому міністр зазначив, що головним викликом є пришвидшення інспекційних перевірок в Туреччині. Це дозволить світу отримати ще більше українськоі агропродукціі.

Крім того, сторони працюють над долученням до Зернової ініціативи портів Миколаївщини та розширенням номенклатури вантажів.

Нагадаємо, раніше про прологнацію на 120 днів повідомили і в ООН, хоча РФ наполягала на 60-денному продовженні.

Тим часом, окупанти запланували вивезти із Запорізької області мільйон тонн зерна. Загарбники змушують місцевих аграріїв до співпраці.