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Енергосистема працює без обмежень, однак у двох областях можливі відключення світла, – Міненерго

Ситуація в енергосистемі залишається стабільною.

Енергосистема працює без обмежень, однак у двох областях можливі відключення світла, – Міненерго
Фото: mev.gov.ua

У суботу 18 березня енергосистема України працює без обмежень для споживачів. Однак через ремонтні роботи можливі обмеження постачання світла в Житомирській та Київській областях.

Про це повідомляє у Facebook Міненерго.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії в усіх областях.

"Водночас через ремонтні роботи на об'єктах мереж можливі певні тимчасові обмеження постачання електроенергії в Житомирській та Київській областях", – зазначив Галущенко.

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Нагадаємо, 17 березня у Києві та області були частково застосовані стабілізаційні відключення електроенергії.

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