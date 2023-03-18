Енергосистема працює без обмежень, однак у двох областях можливі відключення світла, – Міненерго

У суботу 18 березня енергосистема України працює без обмежень для споживачів. Однак через ремонтні роботи можливі обмеження постачання світла в Житомирській та Київській областях.

Про це повідомляє у Facebook Міненерго.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії в усіх областях.

"Водночас через ремонтні роботи на об'єктах мереж можливі певні тимчасові обмеження постачання електроенергії в Житомирській та Київській областях", – зазначив Галущенко.

Нагадаємо, 17 березня у Києві та області були частково застосовані стабілізаційні відключення електроенергії.