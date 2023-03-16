НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25% річних

Ставку у 25% регулятор тримає з червня минулого року.

Нацбанк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних з 17 березня 2023 року.

Про це заявив на брифінгу глава НБУ Андрій Пишний.

За його словами, інфляція в Україні сповільнюється другий місяць поспіль – у лютому до 24,9% у річному вимірі. Зниження інфляції розпочалося раніше та відбувається швидше, ніж прогнозував НБУ.

"Національний банк за необхідності коригуватиме монетарні умови, ураховуючи баланс ризиків і зміни в макроекономічному прогнозі, з метою забезпечення цінової й курсової стабільності та одночасного формування передумов для поступового пом’якшення валютних обмежень", – зазначив Пишний.

Глава НБУ додав, що за нормалізації функціонування фінансової системи та економіки Нацбанк поступово повернеться до операційного дизайну монетарної політики, який використовувався до повномасштабного вторгнення та є характерним для країн з інфляційним таргетуванням.

Нагадаємо, у Національному банку покращили прогнози щодо показників інфляції в Україні у 2023 році з 21% до 18,7%.