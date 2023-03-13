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У НБУ призначили нову очільницю департаменту нагляду за ринком небанківських фінпослуг

Департамент входить до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд". Цю вертикаль курує заступник глави Нацбанку Дмитро Олійник. 

У НБУ призначили нову очільницю департаменту нагляду за ринком небанківських фінпослуг
Директорка департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Тетяна Мосійчук
Фото: НБУ

У Нацбанку призначили нову директорку департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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За результатами пошуку та співбесід кандидатів із правлінням Національного банку на цю посаду призначили Тетяну Мосійчук. 

За інформацією фінустанови, департамент входить до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд". Цю вертикаль курує заступник глави Нацбанку Дмитро Олійник. 

Мосійчук до призначення в НБУ працювала радником зі стратегічного розвитку страхового ринку гендиректора асоціації "Страховий бізнес", була членом правління та заступником директора страхової компанії "Перша", до цього перебувала в Українській пожежно-страховій компанії.

Також новопризначена очільниця департаменту працювала заступницеб голови Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України, начальником управління фінансового планування МВС та була експерткою для проєктів ЄС у сфері реформування фінансових ринків.

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський призначив заступника командувача Національної гвардії України. До цього глава держави звільнив зі Служби безпеки низку керівників.

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