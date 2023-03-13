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На Миколаївщині завершили заживлення споживачів, - Укренерго

Через перевантаження обладнання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та Київщини.

На Миколаївщині завершили заживлення споживачів, - Укренерго
Фото: Макс Требухов

У Житомирській та Харківській областях продовжується робота над усуненням наслідків ракетних обстрілів 9 березня. У Миколаївській області завершене заживлення усіх споживачів, які залишилися без енергопостачання.

Про це повідомляє компанія Укренерго.

Споживання збільшилося порівняно із неділею, що характерно для робочого дня. Через перевантаження обладнання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та Київщини. На Житомирщині та Харківщині при зростанні споживання у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень.

Крім того, внаслідок ворожих артилерійських обстрілів є пошкодження мереж у прифронтових районах Харківської та Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи. Також триває заживлення споживачів, що були знеструмлені через погодні умови на Житомирщині та Сумщині. В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. 

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Нагадаємо, що у чотирьох районах Києва 13 березня застосовані стабілізаційні відключення електрики.

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