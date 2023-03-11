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Зеленський про санкції проти букмекерів та лотерейного бізнесу: "Закриваємо схеми на десятки мільярдів"

За словами Президента, підсанкційні особи виводили кошти з України та фінансували "різні російські комбінації".

Зеленський про санкції проти букмекерів та лотерейного бізнесу: "Закриваємо схеми на десятки мільярдів"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки санкціям проти представників букмекерського та лотерейного бізнесу вдасться закрити "схеми на десятки мільярдів".

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави 11 березня.

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"Рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьоване й закриває схеми на десятки мільярдів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що підсанкційні особи через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили з неї кошти та фінансували "різні російські комбінації".

Також глава держави додав, що "це не останнє таке рішення".

Нагадаємо, Президент Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про санкції проти фізичних і юридичних осіб, які, зокрема, пов’язані з букмекерським та лотерейним бізнесом. У переліку - 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

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