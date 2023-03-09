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У Києві відновили в повному обсязі електропостачання

30% домівок залишаються без опалення.

У Києві відновили в повному обсязі електропостачання
Фото: ukrinform.ua

Електропостачання споживачам Києва відновлене в повному обсязі. 

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

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За його словами, все ще тривають роботи з відновлення теплопостачання. 

"Наразі 30% домівок без опалення. Відновити тепло в повному обсязі комунальники планують протягом доби", - додав Кличко.

Нагадаємо, Росія 9 березня завдала масованого ракетного удару по Україні. Через це у низці областей запровадили аварійні вимкнення світла, а також у Києві. Згодом у столиці екстрені відключення скасували.

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