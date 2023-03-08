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Маємо гостру потребу у високовольтному обладнанні, - Міненерго

Також є потреба у розподільній газовій генерації.

Маємо гостру потребу у високовольтному обладнанні, - Міненерго

Протягом останніх тижнів українська енергосистема не має дефіциту потужності, проте все ще існує велика потреба в додаткових поставках обладнання для забезпечення її стабільного функціонування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

“Важливо мати запас обладнання на майбутнє. Ремонт і перебудова займе багато часу. Ми маємо особливо гостру потребу у високовольтному обладнанні, зокрема трансформаторах, розподільній газовій генерації та іншому енергетичному обладнанні”, - наголосив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

Заступник міністра також наголосив, що енергетична система України стала ключовою мішенню російського агресора. Водночас вона продемонструвала надзвичайну стійкість завдяки проведеній в умовах війни синхронізації з європейською ENTSO-E, героїчній роботі українських енергетиків та підтримці міжнародних партнерів.

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Раніше повідомлялося, що Україна готова відновити експорт електроенергії в Європу.

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