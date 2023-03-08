Данія підписала меморандум про відбудову Миколаївської області, - Замазєєва

Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен підписав меморандум про відбудову Миколаївської області.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

Вона зазначила, що важливо не лише відбудувати житло, але й відновити промисловість, щоб були робочі місця, котрі заохочуватимуть людей повертатися до регіону.

Замазєєва наголосила, що із данцями можлива співпраця у суднобудуванні, оскільки Миколаїв має потужні заводи, а Данія – сучасні технології виробництва.

Крім того, голова облради запропонувала створити в Миколаєві данський квартал або парк, щоб про співпрацю з цією країною знав кожен містянин та гість міста.

Нагадаємо, раніше данські компанії виділили для налагодження водопостачання та опалення у Миколаєві 11 тонн обладнання. А на початку грудня 2022 року данський уряд надав Миколаєву 50 очисних систем зворотного осмосу через партнерську організацію - Данську раду з питань біженців.