Суд заарештував активи Жеваго у трьох ГЗК Ferrexpo на забезпечення позову Фонду гарантування вкладів на 46 млрд грн

Господарський суд Києва заарештував активи власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго в межах справи про відшкодування збитків банку за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 46 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

“Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) домігся арешту активів власника АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (далі - Банк) Костянтина Жеваго у межах забезпечення позову про відшкодування збитків Банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Відповідне рішення було ухвалене Господарським судом м. Києва за заявою Фонду про забезпечення позову”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, ухвалюючи це рішення, суд врахував надані Фондом підтвердження того, що відповідач протягом тривалого часу намагався у різні способи приховувати факт володіння належним йому майном, за рахунок якого у майбутньому може бути задоволено позовні вимоги Фонду до Костянтина Жеваго.

Хоча, відповідно до ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» керівники, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники неплатоспроможного банку або банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, зобов’язані надати Фонду на його вимогу інформацію про все належне їм майно (активи) та зобов’язання, Жеваго таку вимогу не виконав.

В результаті, суд наклав арешт на такі активи:

частина корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;

частина корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ «ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;

частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ «БІЛАНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;

Зазначається, що ці ГЗК опосередковано належать Костянтину Жеваго через FERREXPO AG.

Крім того, суд заборонив іншим пов`язаним з ним компаніям відчужувати вказані активи.

“Це рішення – черговий крок з захисту інтересів кредиторів банку “Фінанси та кредит”... Зараз позов Фонду до власника банку перебуває у першій інстанції в українській юрисдикції, і вкрай важливо, щоб за час розгляду цієї справи активи були збережені у повному обсязі і згодом могли бути спрямовані на відшкодування збитків, завданих кредиторам банку”, - повідомив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков

Він зазначив, що велике значення мало те, що Високий Суд Англії та Уельсу при розгляді справи за позовом Фонду проти власника Банку дійшов висновку, що існує достатньо підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго.

Як відомо, 4 січня 2023 року Фонд подав позов до Господарського суду Києва проти власника Банку Костянтина Жеваго про відшкодування збитків Банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Ці збитки було завдано Банку шляхом систематичного кредитування пов’язаних з Жеваго позичальників та перерахування коштів належним йому ж компаніям-нерезидентам без належного забезпечення, що має ознаки фіктивності.

На початку лютого суд заарештував банківські рахунки Полтавського ГЗК, що належить Костянтину Жеваго. Суд ухвалив рішення за клопотанням Офісу Генпрокурора у справі щодо можливого ухилення від сплати рентних платежів. Раніше Бюро економічної безпеки повідомило про підозру топ-менеджеру Полтавського ГЗК з групи Ferrexpo. У Бюро підозрюють, що видача офіційних документів із завідомо неправдивими відомостями дозволила уникнути сплати податків на суму майже 2 млрд гривень.

1 березня 2023 року Фондом було подано заяву про забезпечення позову, яку суд задовольнив.

Чергове засідання Господарського суду Києва у цій справі відбудеться 13 березня 2023 року.

Нагадаємо, на початку січня Офіс Генпрокурора передав Франції документи для екстрадиції Жеваго. Раніше французький суд звільнив Жеваго під заставу в 1 млн євро.