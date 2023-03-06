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Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, тривають ремонтні роботи на Одещині, – Укренерго

Продовжується незначний імпорт електроенергії.

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, тривають ремонтні роботи на Одещині, – Укренерго
Фото: ua.energy

У найближчий тиждень не очікується різкого зростання споживання електроенергії через погодні умови, яке могло б вплинути на стабільність електропостачання.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Станом на 6 березня дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 23 день поспіль і наразі не прогнозується. Споживання поступово зростає, що характерно для початку робочого тижня.

Наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття споживання. Триває незначний імпорт електроенергії. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню операційної безпеки енергосистеми.

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Обмежень у мережах Укренерго, що спричиняють необхідність обмеження споживачів, наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

На сході після завершення ремонтних робіт відновлено надійність живлення регіону. Продовжуються роботи для підвищення надійності живлення регіону в Одеській області. Відключення споживачів не прогнозується.

Раніше повідомлялося, що Україна готова відновити експорт електроенергії в Європу.

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