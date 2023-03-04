Україна виходить з опалювального сезону з профіцитом потужності, має достатні запаси енергоресурсів, - міністр енергетики

Україна виходить з опалювального сезону з профіцитом потужності, достатніми запасами енергоресурсів і вже готується до наступного опалювального сезону.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час розширеного засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, передає пресслужба Міненерго.

За словами Галущенка, наша держава вийшла зі складної зими повністю забезпечена паливом.

"Станом на 03.02.2023 запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становлять 1160 тис. т. Це на 375 тис. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Запаси природного газу в підземних сховищах України складають – 9,7 млрд м3 (близько до торішніх обсягів)”, - сказав міністр.

Галущенко додав, що вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону. Тривають ремонти пошкоджених генеруючих потужностей, відновлення системи передачі і систем розподілу, реалізують проєкти з будівництва малої газової генерації, розосередженої по населених пунктах і окремих споживачах.

Крім того, в Україні передбачено розвиток відновлюваної енергетики, як промислових об’єктів, так і малої відновлюваної генерації на стороні споживачів. Також заплановано державні програми стимулювання будівництва резервних систем живлення для критичної інфраструктури і домогосподарств невеликої потужності, які передбачають встановлення сонячних панелей чи вітротурбін з установками для зберігання енергії, з відповідним гібридним інвертором, який може працювати як в автономному режимі, так і в рамках синхронізації з мережею.

Нагадаємо, до літа Україна отримає 5700 сонячних панелей потужністю 350 Вт для громадського сектору за підтримки Євросоюзу.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, у нашій державі, готуючись до наступного опалювального сезону, будуть водночас посилювати захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації. До речі, на електростанціях уже є системи протиповітряної та протиракетної оборони.