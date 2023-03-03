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У 2022-му українці продовжили активно використовувати платіжні картки для безготівкових розрахунків, - НБУ

Більшість операцій з картками в Україні – безготівкові.

У 2022-му українці продовжили активно використовувати платіжні картки для безготівкових розрахунків, - НБУ

Попри війну, упродовж 2022 року українці продовжували активно використовувати платіжні картки для безготівкових розрахунків. 

Про це повідомили в Національному банку, оприлюднивши аналіз статистичних даних щодо операцій з платіжними картками, емітованими українськими банками.

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В НБУ зазначили, що кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за травень – грудень 2022 року становила 5 599,2 млн, а їхня загальна сума – 5 058,2 млрд грн. Це на 1,4% більше за кількістю та на 40,5% за сумою, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року. 

Крім того, в Україні та за кордоном здійснено 5 194,4 млн безготівкових операцій на суму 3 443,9 млрд грн. Це більше на 4,1% за кількістю та на 56,9% за сумою порівняно з травнем – груднем 2021 року. Водночас кількість операцій з отримання готівки з використанням платіжних карток зменшилася на 24,1% за травень – грудень 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Натомість сума таких операцій зросла на 15%. 

Суттєво збільшився обсяг операцій із платіжними картками за межами України - він становив 7,4% від кількості та 9,7% від суми всіх операцій з картками (за аналогічний період 2021 року частка операцій за кордоном становила 3,8% від кількості та 3,9% від суми). 

"Це пов’язано з великою кількістю українців, які вимушено перебувають за кордоном через війну (за даними ООН, наразі майже 5 млн українців отримали за кордоном тимчасовий захист)", - пояснили в Нацбанку.

У установі зазначили, що більшість операцій з платіжними картками в Україні у травні – грудні минулого року були безготівковими. Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою становила 69% у загальній сумі операцій із платіжними картками в Україні у травні – грудні 2022 року (за аналогічний період 2021 року цей показник становив 60%). 

Аналіз розподілу безготівкових операцій в Україні за їхніми видами свідчить, що найбільше операцій із використанням карток припадало: за кількістю – на розрахунки в торговельній мережі – 52% (понад 2,5 мільярда операцій). Їхня сума становила близько чверті від усіх безготівкових операцій (23,1%). Порівняно з аналогічним періодом 2021 року кількість таких операцій зменшилась на 4,2%. Сума ж таких операцій зросла на 20,3%;за сумою – на перекази з картки на картку – 58,3% (або 1 832,4 млрд грн). Їхня кількість становила 15,6%. Водночас за сумою перекази з картки на картку зросли на понад 90% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Тобто в умовах війни українці активно підтримували одне одного та допомагали силам оборони.

Також в Україні зростає кількість пунктів, які приймають платіжні картки. Зокрема, у грудні 2022 року цифра вже перевищила довоєнний рівень та становила 316,2 тис. (у січні 2022 року – 314,1 тис.). 

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення найбільші банки України скасували комісії за безготівкові розрахунки на час війни.

Торік влітку НБУ обмежив карткові розрахунки за кордоном.

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