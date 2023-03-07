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Нафтогаз надасть кредиторам нові пропозиції щодо реструктуризації за євробондами

Мова йде про євробонди з термінами погашення у 2022 та 2026 роках.

Нафтогаз надасть кредиторам нові пропозиції щодо реструктуризації за євробондами
Фото: oilpoint.com.ua

НАК "Нафтогаз України" надасть власникам євробондів компанії чергові пропозиції щодо реструктуризації боргу.

Про це глава компанії Олексій Чернишов повідомив у Facebook.

"Цього тижня плануємо представити наші пропозиції, сформовані після попередніх обговорень, на онлайн-зустрічі з інвесторами", – йдеться у повідомленні.

Чернишов уточнив, що йдеться про євробонди з термінами погашення у 2022 та 2026 роках.

"Маємо знайти рішення, яке задовольнить всіх учасників процесу – як інвесторів, так і нашу групу компаній, яка тримає енергетичний фронт країни в умовах війни", – зазначив глава НАК.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 17 лютого ухвалив рішення передати "Нафтогазу" арештовані активи декількох облгазів.

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